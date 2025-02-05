19-летний сын Дэвида Бекхэма сделал татуировку в честь отца

Сын Дэвида Бекхэма Круз Бекхэм сделал татуировку с римской цифрой в честь отца

Сын бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и дизайнера и певицы Виктории Бекхэм Круз Бекхэм сделал татуировку в честь отца. Соответствующие фото появились на странице мастера Пабло Гутьерреса с никнеймом Certified Letter Boy в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 19-летний музыкант позировал в футболке, шапке и мешковатых брюках, стоя рядом с Гутьерресом. На другом снимке была крупным планом показана рука наследника спортсмена. Так, он продемонстрировал набитую на запястье римскую цифру VII и фразу Free spirit (в переводе с английского — «свободный дух» — прим. «Ленты.ру»). В подписи к посту говорилось, что данная татуировка посвящена его отцу.

Отмечается, что указанная цифра семь, вероятно, является отсылкой к игровому номеру Дэвида Бекхэма времен выступлений за «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии.

Ранее в феврале Дэвид Бекхэм принял участие в откровенной рекламной кампании популярного бренда BOSS.