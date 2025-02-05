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11:51, 5 февраля 2025Ценности

47-летняя ведущая «Дома-2» показала происходящие с возрастом изменения с грудью

47-летняя ведущая Ольга Орлова показала, как опускается с возрастом грудь
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала происходящие с возрастом изменения с грудью. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,9 миллиона подписчиков.

47-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в облегающем сером топе. Она позировала боком к камере, стоя перед белой дверью, на которую нанесла отметки с годами. Так, 2017-й год находился вверху шкалы, а 2025-й внизу. При этом артистка продемонстрировала, что ее бюст опустился до последнего деления.

«Девчули, как у вас с графиком? Пенсия все ближе — сисечки все ниже», — указала в подписи Орлова.

В январе Ольга Орлова опубликовала откровенное фото в бикини.

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