5 февраля в России вспоминают дипкурьеров, пострадавших при исполнении обязанностей. В мире отмечают День «Нутеллы». Православные сегодня вспоминают святых мучеников Климента и Агафангела. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 5 февраля 2025 года и напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в мире
Всемирный день «Нутеллы»
История шоколадной пасты Nutella началась в Италии после Второй мировой войны. Кондитер Пьетро Ферреро приготовил шоколадные сладости к городскому празднику, но все они растаяли из-за жары. Итальянец не растерялся и решил намазать жидкие сладости на хлеб. Так появился продукт, который сегодня приносит компании Ferrero Rocher более миллиарда евро ежегодно.
День Рунеберга в Финляндии
Государственный праздник в Финляндии приурочен ко дню рождения поэта и автора слов национального гимна Йохана Людвига Рунеберга. 4 февраля финны вывешивают государственные флаги на домах и административных зданиях, а еще угощаются «пирожными Рунеберга» по рецепту жены поэта. Кроме того, сегодня в стране проходит церемония вручения литературной премии имени прославленного творца.
Какие еще праздники отмечают в мире 5 февраля
- Дeнь шoкoлaднoгo фoндю;
- Всемирный день эрудита;
- День Конституции в Мексике;
- День единства в Бурунди.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти священномученика Климента Анкирского и мученика Агафангела Римлянина
Согласно преданию, святой Климент уже в 20 лет стал епископом Анкирским. В эпоху гонений при императоре Диоклитиане (284–305) его подвергли жестоким мучениям, но чудом святой остался в живых. Тогда его сослали в Никомидию. По дороге к Клименту присоединился его ученик Агафангел, также избежавший казни.
В Никомидии святых подвергли таким тяжелым пыткам, что даже в зрителях-язычниках проснулось чувство сострадания, и они побили палачей камнями. Получив свободу, мученики исцеляли жителей города, крестили и наставляли их в вере. Затем снова последовали ссылки и мучения — святому Клименту было дано откровение, что он еще 28 лет будет страдать за Христа. В итоге после множества испытаний оба отошли к Богу как мученики.
Какие еще церковные праздники отмечают 5 февраля
- Coбop Кocтpoмcкиx святых;
- Воспоминание VI Вселенского Собора (680-681).
Приметы на 5 февраля
В народе на Руси называли 5 февраля Агафьевым днем, или Агафием-полухлебником. Предки верили в несколько примет:
- В поле лежит глубокий снег — это предвещает богатый урожай.
- Поутру слышны голоса синиц — это сулит скорое наступление холодов.
- Теплый и солнечный день — это знак того, что весна наступит рано.
Кто родился 5 февраля
Криштиану Роналду (40 лет)
Португальский футболист, нападающий, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен.
Иван Сытин (1851-1934)
Русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель, основатель первого издательства литературы массовыми тиражами «Посредник». Помимо учебников и книг для детей, энциклопедий и собраний художественной литературы, Сытин выпускал периодические издания — «Вокруг света», «Искры» и другие, был владельцем общероссийской газеты «Русское слово».
Кто еще родился 5 февраля
- Жорж Дантес (1812-1895) — французский офицер-кавалергард;
- Александр Матросов (1924-1943) — красноармеец, Герой Советского Союза;
- Виктор Раков (63 года) — российский актер;
- Неймар (33 года) — бразильский футболист.