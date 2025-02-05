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15:20, 5 февраля 2025Ценности

51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа

Папарацци сняли 51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс без макияжа на улице в Сиднее
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американскую супермодель, актрису и телеведущую Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа. Кадры публикует Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу запечатлели в Сиднее, где она работает над запуском сети магазинов мороженого Smize & Dream. Она предстала перед папарацци в черном наряде, который состоял из облегающего топа, кардигана длины макси и спортивных брюк с белыми надписями.

Также знаменитость надела кроссовки и повязку на голову в тон одежде, распустила волосы и отказалась от декоративной косметики на лице, продемонстрировав естественную внешность.

В октябре 2024 года сообщалось, что Тайра Бэнкс вышла на подиум спустя 19 лет. Она приняла участие в показе Victoria's Secret.

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