Актер сериала «The Телки» задержан за хранение дома напоминающего пояс шахида предмета

В Москве правоохранители задержали актера сериала «The Телки» из-за пояса шахида

В Москве правоохранители задержали актера сериала «The Телки» Александра Обманова, который хранил у себя дома предмет, напоминающий пояс шахида. Об этом сообщает Mash.

Этот предмет заметил хозяин квартиры, который сдает ее актеру и пришел проверить ее после отъезда Обманова. Мужчина сильно испугался и сразу же сообщил о находке в полицию.

В результате для задержания артиста приехал спецназ, потому что на Обманова зарегистрирован травматический пистолет Grand Power. После штурма Обманова и непонятный предмет отвезли в участок.

По данным канала, предварительно, взрывчатка ненастоящая — это реквизит со съемок. Вероятнее всего, сериала «Командир», в котором Обманов сыграл террориста.

Ранее в Москве полиция задержала российского актера театра и кино Алексея Яничева.

