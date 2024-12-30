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15:34, 30 декабря 2024Силовые структуры

В Москве задержали актера с кокаином

В Москве задержали актера Алексея Яничева с кокаином
Мария Винар

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

В Москве полиция задержала российского актера театра и кино Алексея Яничева. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего артиста на Покровке и обнаружили сверток с неизвестным веществом, который отправили на экспертизу. Результаты показали, что в небольшом пакете находился кокаин. После этого Яничев сразу же признался, что наркотики принадлежат ему. Их он приобрел еще в мае.

Весной полиция уже задерживала мужчину за то, что он случайно лишил жизни своего друга. Тогда следствие установило, что Яничев не имел умысла задушить его. Однако в отношении артиста все же возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве полицейские задержали наркодилеров с 68 килограммами запрещенных веществ.

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