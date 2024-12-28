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18:12, 28 декабря 2024Силовые структуры

Полицейские задержали двух наркодилеров с 68 килограммами запрещенных веществ

В Новой Москве задержали наркодилеров с 68 килограммами мефедрона
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новой Москве полицейские задержали наркодилеров с 68 килограммами запрещенных веществ. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Им предъявлено обвинение по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений») УК РФ

По данным ведомства, в деревне Архангельское двое мужчин, 34-летний москвич и 33-летний приезжий из Марий Эл, арендовали дом, в котором они хранили наркотики. В ходе обыска в доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли 30 единиц различной тары с жидкостью объемом около 139 литров. Проведенное исследование показало, что в 13 емкостях находилась жидкость с мефедроном весом более 68 килограмм. Также был найден сверток с марихуаной. Все изъятое направлено на экспертизу.

Задержанные планировали реализовывать вещества крупными партиями на территории Московского региона. Фигурантов дела заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона.

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