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20:03, 5 февраля 2025Экономика

Россиянам объяснили выгоду от посуточной аренды жилья

Эксперт Прокофьева: Посуточная аренда позволит сохранить ремонт в квартире
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Посуточная аренда квартиры удобнее для собственника, чем долгосрочная. В чем выражается выгода, в эфире радиостанции Business FM рассказала эксперт по недвижимости Ирина Прокофьева.

Сдавая жилье на долгий срок, собственник обрекает себя на вечный ремонт. Долгосрочная аренда быстро портит квартиру, арендаторы запускают ее, что приводит к быстрому износу. Однако в случае посуточной аренды за такой короткий срок наниматели просто не успевают сильно ее испортить: за день жильцы чаще всего даже не пользуются предложенной техникой.

«Стиральной машиной, духовкой, пылесосом — всей этой техникой, как правило, воспользоваться не успевают», — пояснила Прокофьева. После каждого гостя арендодатель проводит тщательную уборку, а возникшие поломки — устраняет сразу же, не затягивая, как в случае с долгосрочной арендой.

Помимо этого, краткосрочная аренда позволяет больше заработать. Сдавая в аренду на долгий срок, собственник в среднем получает около 30 тысяч рублей в месяц. За посуточную аренду можно зарабатывать по 3 тысячи рублей в день, а при грамотном подходе вопросы с уборкой, рекламой и безопасностью решаются безо всяких проблем.

Ранее арендодателям рассказали, что дает статус самозанятого при оплате налогов с дохода. В частности, самозанятые не обязаны платить налог с залога при сдаче квартиры.

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