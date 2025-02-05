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11:50, 5 февраля 2025Россия

Боец СВО рассказал о послании российским военным во дворе брошенного дома

Боец ВС РФ Кочевник: В зоне СВО военным оставили послание на стене сарая
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) владельцы брошенного дома оставили послание на стене сарая. Об этом рассказал российский боец с позывным Кочевник, его слова приводит портал «Северный край».

По словам военнослужащего, когда он с сослуживцами оказался во дворе покинутого дома, то увидел написанное мелом обращение, в котором бывшие владельцы попросили бойцов кормить оставшихся без хозяев животных. Взамен владельцы дома разрешали военным есть яйца, которые снесут куры.

«Зерно, дорогие ребята, в сарае, курочки несутся, можете их покормить, они вам будут яйца носить. Подкармливайте, пожалуйста, наших собак», — привел Кочевник содержание послания.

Он добавил, что очень многие дома в зоне СВО оказались брошены владельцами.

Ранее российский военнослужащий рассказал о недоверии военных мирным жителям в зоне СВО. По его словам, бойцам приходится проверять переданные им угощения на животных.

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