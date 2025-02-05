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10:40, 5 февраля 2025Россия

Российский боец заявил о недоверии военных к мирным жителям в зоне СВО

Боец ВС РФ Кочевник: Военные проверяют угощения в зоне СВО на кошках и собаках
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные проверяют на кошках и собаках угощения, которые предлагают им мирные жители в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил участник боевых действий на Украине с позывным Кочевник, его слова приводит портал «Северный край».

По словам Кочевника, бойцы относятся к предлагаемой пище с недоверием. «Иногда местные угощают нас, яйца приносят, молоко. Мы с осторожностью относились: кошке молока сначала давали или собаке, смотрим: все нормально. Тогда уже сами пьем», — заявил боец.

При этом он подчеркнул, что мирные жители часто обращаются к российским военным за помощью по хозяйству — с починкой дома или переносом тяжестей.

Ранее, летом 2024 года, сообщалось, что россиянин отравил воду в армейской полевой кухне и сообщил об этом украинским кураторам. За преступление мужчина получил 20 лет колонии строгого режима.

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