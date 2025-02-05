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11:35, 5 февраля 2025Забота о себе

Боль в ребре у женщины оказалась симптомом редкой и опасной болезни

Metro: Боль в ребре у британки оказалась симптомом рака желчных протоков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Боль под правым ребром оказалась для жительницы Великобритании Чарли Шрагер симптомом редкой и опасной болезни. Своей историей женщина поделилась с изданием Metro.

По словам Шрагер, боли начались в 2021 году, когда ей было 48 лет. Но тогда она вела довольно активную жизнь и просто отмахнулась от неприятных ощущений. При этом женщина отметила, что боль усиливается при употреблении алкоголя, также ее мучало сильное похмелье, даже если она выпивала мало. Вскоре к этому симптому добавилось постоянное ощущение усталости.

В начале 2022 года британка обратилась к терапевту. Некоторое время ее лечили от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), но боль отступала лишь на время и затем возвращалась с удвоенной силой. В конце концов ощущения стали невыносимыми, у женщины началась желтуха. Ее госпитализировали и после эндоскопического исследования нашли холангиокарциному — рак желчных протоков. До этого специалисты отказывались проводить такое исследование, ссылаясь на то, что таким редким видом рака болеют только мужчины старше 65 лет.

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После эндоскопической операции Шрагер стало лучше — ей разблокировали желчные протоки с помощью стента. «Поскольку хирургическое вмешательство в настоящее время является единственной формой лечения этого рака, а моя опухоль была достаточно маленькой, в июле 2022 года мне сделали резекцию печени: удалили опухоль, часть печени, а также желчный пузырь», — рассказала она.

В сентябре женщина прошла очередной курс химиотерапии, а в марте 2023 года рак отступил, но только чтобы вернуться снова — у Шрагер нашли вместо одной большой опухоли восемь опухолей меньшего размера, разбросанных по всей печени, что делало дальнейшую операцию невозможной. На таргетную терапию ее тело не отвечает из-за редкой генной мутации, и рак был признан неизлечимым. «Несколько дней назад врачи сказали мне, что у них нет выбора и мне назначена паллиативная помощь. Но я отказываюсь сдаваться», — призналась женщина.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как бороться с ранним старением и предотвратить рак. По ее словам, для этого нужно правильно питаться, поддерживать здоровье кишечника и высыпаться.

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