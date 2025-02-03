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09:33, 3 февраля 2025Забота о себе

Врач перечислила доступные всем способы отсрочить старение

Эндокринолог Янг: Замедлить старение поможет контроль сна и стресса
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Одной из причин старения является инфламэйджинг — вялотекущее хроническое воспаление в организме, провоцирующее развитие многих хронических болезней. Однако существуют доступные всем способы снизить его и тем самым отсрочить возрастные изменения, заявила эндокринолог Екатерина Янг. Их врач перечислила в своем Telegram-канале.

Янг заявила, что старение начинается задолго до появления первых видимых признаков — хроническое, вялотекущее воспаление незаметно разрушает организм, провоцируя болезни сердца, диабет, деменцию, почечную недостаточность и даже рак. «Важно понимать, что это не обычное воспаление с температурой и болью. Это зачастую скрытый процесс, который не ощущается, но год за годом истощает организм. В результате — хроническая усталость, проблемы с памятью, набор веса и ухудшение качества жизни», — пояснила врач.

Этот процесс можно замедлить с помощью контроля стресса и сна, заверила врач. «Недостаток сна усиливает воспалительные процессы, нарушает баланс гормонов и замедляет обмен веществ. Лучше всего засыпать до полуночи», — рассказала она.

Также, по словам Янг, важную роль в снижении воспаления играет питание. Она посоветовала есть больше овощей, фруктов с низким содержанием фруктозы, а основой рациона сделать морскую рыбу и орехи. При этом количество сахара, переработанных и жареных продуктов надо минимизировать.

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Еще одна рекомендация Янг — поддерживать здоровье кишечника. По ее словам, полезная микрофлора снижает уровень воспаления в организме. Поддерживать колонию полезных бактерий в кишечнике помогут ферментированные продукты (кефир, йогурт, квашеная капуста) и пребиотики (овощи, зелень, безглютеновые крупы).

Ранее эндокринолог Янг назвала идеальные продукты для людей старше 50 лет. Она рекомендовала есть богатые белком рыбу, мясо и птицу.

 

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