Бутовские козы вышли на прогулку и попали на видео

Бутовских коз заметили на прогулке

Нашумевших бутовских коз вновь заметили на прогулке в московском районе. Очевидица сняла пасущихся животных на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

На кадрах шесть коз стоят около тротуара и ощипывают куст. Автор видео выразила удивление. «Я просто вышла в Москве на улицу», — сказала она, показав на животных.

Ранее ГБУ «Жилищник» подало иск против владельца бутовских коз Валерия Аникеева с требованием возместить ущерб за почти 150 кустов, которые испортили его питомцы. Однако после рассмотрения дела суд отказался наказывать хозяина животных.