Суд отклонил иск «Жилищника» к владельцу бутовских коз, испортивших кусты

Суд отказался наказывать владельца бутовских коз Валерия Аникеева за то, что его животные испортили более сотни кустов. Об этом стало известно «Известиям».

Зюзинский районный суд Москвы не стал удовлетворять иск ГБУ «Жилищник» к жителю столицы, который выгуливал стадо коз по району. Истец утверждал, что козы ответчика частично повредили 146 кустов, и требовал возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что Аникееву запретили содержать коз в Южном Бутово. Ограничение будет действовать до тех пор, пока он не выполнит санитарные требования. При этом животные остались с хозяином.

В октябре рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова, которые держат козу в качестве домашнего питомца, захотели помочь бутовским козам. Они заявили, что построят питомник для животных Аникеева.