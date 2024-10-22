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13:47, 22 октября 2024Экономика

Стала известна судьба бутовских коз

Суд запретил москвичу содержать коз в Южном Бутово

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Суд запретил пенсионеру из Москвы Валерию Аникееву содержать коз в Южном Бутово. О судьбе животных, которых ранее несколько раз замечали на местных улицах, стало известно «Москве 24».

Ограничение будет действовать до тех пор, пока россиянин не выполнит все санитарные требования. При этом животным разрешили остаться с хозяином.

Согласно закону, пути прогонов животных по улицам населенных пунктов должны согласовываться с администрацией муниципального образования. Выпас должен осуществляться на специально отведенных местах с сопровождением владельца или уполномоченного им лица.

Ранее козы Аникеева паслись неподалеку от многоквартирных домов на Изюмской улице и рядом со станцией метро «Улица Скобелевская». В августе столичные власти подали в суд на москвича и потребовали запретить ему пасти животных.

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      Александра Качан
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