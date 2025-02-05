Бывшая жена Венсана Касселя раздвинула ноги в рекламе купальников

Бывшая жена актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки снялась для модного бренда купальников Frankies Bikinis. Соответствующее фото появилось на сайте марки.

27-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в нежно-розовом бикини, оформленном белыми кружевами и завязками. Экс-возлюбленная Касселя позировала перед камерой с раздвинутыми в разные стороны ногами, положив одну руку на колено. При этом для образа стилисты уложили волосы знаменитости в «мокрую» прическу.

В октябре прошлого года бразильская модель Нара Баптиста, которая родила сына от Венсана Касселя, показала откровенное фото. Тогда беременная манекенщица позировала перед камерой полностью обнаженной.