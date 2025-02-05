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01:02, 5 февраля 2025Ценности

Бывшая жена Венсана Касселя раздвинула ноги в рекламе купальников

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мария Винар
Тина Кунаки

Тина Кунаки. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Бывшая жена актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки снялась для модного бренда купальников Frankies Bikinis. Соответствующее фото появилось на сайте марки.

27-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в нежно-розовом бикини, оформленном белыми кружевами и завязками. Экс-возлюбленная Касселя позировала перед камерой с раздвинутыми в разные стороны ногами, положив одну руку на колено. При этом для образа стилисты уложили волосы знаменитости в «мокрую» прическу.

В октябре прошлого года бразильская модель Нара Баптиста, которая родила сына от Венсана Касселя, показала откровенное фото. Тогда беременная манекенщица позировала перед камерой полностью обнаженной.

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