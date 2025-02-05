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01:08, 5 февраля 2025Россия

Десятки деревень остались без света в Ленобласти

В Ленобласти 34 деревни остались без света из-за циклона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nick Kaiser / dpa / Global Look Press

В Ленинградской области 34 деревни остались без света из-за циклона «Джулиан», который спровоцировал снегопады и обрывы линий электропередач. Об этом сообщает администрация Тихвинского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте».

«Ситуация с электроснабжением в нескольких поселениях остается напряженной. Подключенные населенные пункты вновь отключаются из-за новых обрывов», — указано в сообщении.

Утверждается, что на данный момент в Тихвинском районе работают свыше 20 аварийных бригад ПАО «Россети Ленэнерго», МБУ «Зеленый город» и ДРСУ. Сейчас они занимаются спилом деревьев и устранением других последствий непогоды, пытаясь восстановить подачу электроэнергии.

Ранее в Ростовской области в ночь на вторник, 4 февраля, выпала треть от месячной нормы снега. В 41 населенном пункте частично отключилось электричество.

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