Южный регион России завалило снегом

Снег засыпал Ростовскую область и повалил деревья

В Ростовской области в ночь на вторник, 4 февраля, выпала треть от месячной нормы снега, сообщает РИА Новости.

По словам местных жителей, столько снега они увидели впервые. Из-за сильного снегопада на тротуары и дороги упали десятки деревьев. В 41 населенном пункте частично отключилось электричество. Коммунальные службы и спецтехника работали всю ночь, но для ликвидации всех последствий нужно еще время, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что во второй половине февраля в Москву могут прийти снегопады и метели — на такую погоду указывают некоторые модели долгосрочных прогнозов. При этом умеренный мороз, ожидающийся в выходные, 8 и 9 февраля, сменится оттепелью, предсказала специалист.