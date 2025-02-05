Девушка нашла личный дневник сестры и узнала неприятную правду о ней

Пользовательница Reddit под ником nooonmoon рассказала на портале о том, как прочла личный дневник старшей сестры и узнала о ней неприятную правду. Многие комментаторы посоветовали ей никак не реагировать на открытие и смириться с ним.

По словам автора поста, у них с сестрой всегда были трудные отношения. «Когда мы стали взрослыми, она призналась, что завидовала и до сих пор завидует мне, потому что я всегда была любимым ребенком в семье, которого обожали родители, и ей всегда было досадно из-за того, что у меня были лучше отметки, что я была более популярной и в целом получала больше внимания», — пояснила девушка. Рассказчица добавила, что из-за крупной ссоры в прошлом году они с сестрой не разговаривают.

Автор публикации также отметила, что недавно была у матери в гостях и увидела, что маленькая дочь ее сестры играет с каким-то предметом. Девушка сочла, что у ребенка в руках одна из тетрадей по ведению домашнего бюджета, и из любопытства заглянула в нее. Оказалось, что тетрадь была старым дневником сестры. «Когда я открыла первую страницу, то увидела там свое имя и просто не могла перестать читать. Дата тоже была старой, записи начинались от 2014 года», — добавила она.

Рассказчица добавила, что поначалу сестра в деталях описывала в дневнике, как ненавидит младшую сестру и чувствует, что к ней самой родные относятся несправедливо. «Однако затем ее тон стал более злым. Когда мне впервые разбили сердце и я в слезах рассказала об этом матери, она написала, что счастлива от того, что я наконец "получила то, что заслужила"», — уточнила девушка. Помимо того, по словам автора, комментируя ее попытку суицида, сестра выражала сожаление в том, что та выжила, и радовалась всем негативным событиям в ее жизни.

Девушка рассказала, что после прочтения дневника несколько часов подряд плакала. Как уточнила рассказчица, хотя она и знала о негативном отношении к ней сестры, но не подозревала, что та настолько ее ненавидит.

«Теперь ты наконец знаешь правду и можешь смириться с тем фактом, что она никогда не будет такой сестрой, какую тебе хотелось бы иметь», «К сожалению, иногда нам нужно принять ситуацию такой, какая она есть, и отойти в сторону», — обратились к автору поста комментаторы. Многие также указали, что в дневнике люди зачастую преувеличивают, когда изливают свои эмоции, и посоветовали девушке не принимать записи ее сестры всерьез.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что его подруга убралась дома у пожилого родственника и наткнулась на жуткую картину. Многие комментаторы предположили, что находка девушки является военным трофеем.