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06:02, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Девушка убрала дома у пожилого родственника и наткнулась на жуткую картину

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: threesleepingdogs / Reddit

Пользователь Reddit с ником threesleepingdogs рассказал на портале, что его подруга убирала дома у пожилого родственника и наткнулась на жуткую картину. Многие комментаторы предположили, что находка девушки является военным трофеем.

Автор поста опубликовал фотографии, на которых изображено ожерелье из зубов, на некоторых из них видны пломбы. «Подруга нашла это, когда убиралась на чердаке у двоюродного дедушки», — написал он. В комментариях мужчина отметил, что ожерелье сделано из человеческих зубов.

«Вероятнее всего, этот дедушка был ветераном войны во Вьетнаме либо же знакомым такого ветерана. Постоянные расправы и скука приводят к вот такому гротескному искусству», «А он участвовал в войне? Вероятно, это трофеи. Это не такая уж редкость, даже сейчас люди делают такое», — высказались о находке комментаторы. Другие предположили, что владелец ожерелья мог быть зубным врачом.

«От этой находки так и веет духом маньяка», — добавил другой пользователь портала. При этом некоторые комментаторы заявили, что купили бы такое ожерелье.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что, убираясь в купленном доме, он обнаружил странный сюрприз от предыдущего владельца. Автор поста признался, что находка вызвала у него одновременно ужас и восхищение.

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