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04:01, 20 января 2025Интернет и СМИ

Парень купил дом и обнаружил жуткий сюрприз от предыдущего владельца

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: OMG_Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником things_U_choose_2_b рассказал на портале, как убирался в купленном доме и обнаружил жуткий сюрприз от предыдущего владельца. Комментаторы посоветовали парню повесить находку на стену, чтобы привлечь удачу.

К публикации автор поста прикрепил фотографию чучела морского конька. Парень объяснил, что нашел его под подставкой с запасными ключами от дома. Пользователь признался, что, обнаружив морского конька, испытал одновременно ужас и восхищение. Он также добавил, что не хотел бы просто выбрасывать необычную находку, так как она могла быть дорога бывшей хозяйке.

«Ваш дом случайно не похож на ананас (жилище Губки Боба из одноименного мультсериала — прим. «Ленты.ру»)?», «Вот и доказательство, что ваш дом раньше был на дне моря», «Бросьте его в воду, и он оживет», «Это предзнаменование, оставленное демоном. Вы будете страдать вечно», «Повесьте его на стену, чтобы отпугивать неудачи. Суеверия — это весело!» — отреагировали комментаторы.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как купила дом мечты и узнала неприятную правду о единственном соседе. Пользователи порекомендовали ей приобрести оружие.

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