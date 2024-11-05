Девушка купила дом мечты и узнала жуткую правду о единственном на всю округу соседе

Пользовательница Reddit из США рассказала на портале, как купила дом и узнала жуткую правду о единственном в округе соседе. Многие комментаторы посоветовали ей установить камеры наблюдения и обзавестись оружием.

По словам девушки, она приобрела небольшой дом в глуши по выгодной цене. «Это буквально дом моей мечты, и я никогда не думала, что нечто подобное может произойти», — добавила она.

После покупки дома девушка решила проверить в публичном реестре, есть ли в округе люди, осужденные за преступления сексуального характера. Оказалось, что сосед, живущий в доме напротив, в 2007 году ворвался к соседям, обокрал их, связал находившегося там молодого человека и изнасиловал девушку. Отбыв назначенный ему срок в тюрьме, он вышел на свободу.

«Этот дом находится в глуши, и единственный сосед — этот мужчина. А кроме него, тут больше никто не живет, как я и хотела», — заявила рассказчица.

«Прямо сейчас установи в доме камеры наблюдения», «Купи оружие и заведи пару больших собак», «Купи оружие и пройди курсы по его использованию», — обратились к автору поста комментаторы. Многие выразили уверенность в том, что лица, совершившие преступления сексуального характера, не склонны исправляться. Некоторые также посоветовали ей продать дом.

Ранее сообщалось, что семейная пара обнаружила в стене тайник прежних жильцов во время ремонта в доме. Найденные в нем вещи озадачили пользователей сети.