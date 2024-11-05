Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Девушка купила дом мечты и узнала жуткую правду о единственном на всю округу соседе

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пользовательница Reddit из США рассказала на портале, как купила дом и узнала жуткую правду о единственном в округе соседе. Многие комментаторы посоветовали ей установить камеры наблюдения и обзавестись оружием.

По словам девушки, она приобрела небольшой дом в глуши по выгодной цене. «Это буквально дом моей мечты, и я никогда не думала, что нечто подобное может произойти», — добавила она.

После покупки дома девушка решила проверить в публичном реестре, есть ли в округе люди, осужденные за преступления сексуального характера. Оказалось, что сосед, живущий в доме напротив, в 2007 году ворвался к соседям, обокрал их, связал находившегося там молодого человека и изнасиловал девушку. Отбыв назначенный ему срок в тюрьме, он вышел на свободу.

«Этот дом находится в глуши, и единственный сосед — этот мужчина. А кроме него, тут больше никто не живет, как я и хотела», — заявила рассказчица.

«Прямо сейчас установи в доме камеры наблюдения», «Купи оружие и заведи пару больших собак», «Купи оружие и пройди курсы по его использованию», — обратились к автору поста комментаторы. Многие выразили уверенность в том, что лица, совершившие преступления сексуального характера, не склонны исправляться. Некоторые также посоветовали ей продать дом.

Ранее сообщалось, что семейная пара обнаружила в стене тайник прежних жильцов во время ремонта в доме. Найденные в нем вещи озадачили пользователей сети.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики. Как злоупотребляют служебными полномочиями на СВО?

      ВС России установили минный шлагбаум под Курском. Это помогло перекрыть маршрут прорыва ВСУ

      В Вашингтоне владельцы ресторанов начали ставить на витринах щиты

      Девушка купила дом мечты и узнала жуткую правду о единственном на всю округу соседе

      Женщина пожаловалась на 28-сантиметровый пенис мужа

      Белоусов обратился к военным разведчикам

      Американский наемник убит при попытке прорыва ДРГ ВСУ в российский регион

      Стало известно имя убитого при попытке прорыва ДРГ наемника из США

      Четверо россиян вымогали деньги у участника СВО и попались ФСБ

      Предсказаны масштабы снегопадов в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше