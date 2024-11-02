Семейная пара решила сделать ремонт в доме и обнаружила тайник прежних жильцов

Семейная пара рассказала, что обнаружила в стене тайник прежних жильцов во время ремонта в доме. Ролик с историей супругов был опубликован в соцсети TikTok.

Супруги демонтировали часть перегородки из гипсокартона, когда заметили, что за ней спрятаны десятки мягких игрушек. В ролике они показали неожиданную находку. «Такое невозможно придумать!» — воскликнула женщина. В комментарии она уточнила, что дом принадлежит ей с мужем уже год, и они решили сделать в нем ремонт.

«Зачем кому-то понадобилось спрятать там игрушки?» — поинтересовался один из комментаторов. «Это либо гениальный способ избавиться от мягких игрушек детей, либо документальный фильм про преступление, других вариантов нет», — поиронизировал другой участник обсуждения. Некоторые пользователи предположили, что игрушки спрятали в стене для звукоизоляции.

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