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06:00, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Семейная пара решила сделать ремонт в доме и обнаружила тайник прежних жильцов

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Семейная пара рассказала, что обнаружила в стене тайник прежних жильцов во время ремонта в доме. Ролик с историей супругов был опубликован в соцсети TikTok.

Супруги демонтировали часть перегородки из гипсокартона, когда заметили, что за ней спрятаны десятки мягких игрушек. В ролике они показали неожиданную находку. «Такое невозможно придумать!» — воскликнула женщина. В комментарии она уточнила, что дом принадлежит ей с мужем уже год, и они решили сделать в нем ремонт.

«Зачем кому-то понадобилось спрятать там игрушки?» — поинтересовался один из комментаторов. «Это либо гениальный способ избавиться от мягких игрушек детей, либо документальный фильм про преступление, других вариантов нет», — поиронизировал другой участник обсуждения. Некоторые пользователи предположили, что игрушки спрятали в стене для звукоизоляции.

Ранее TikTok-блогерша под ником Beast Barbie рассказала, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного и попала в неловкую ситуацию. Девушка показала серию фотографий, где она с женихом ищет помолвочное кольцо на берегу океана.

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