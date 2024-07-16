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20:21, 16 июля 2024Интернет и СМИ

Блогерша получила предложение руки и сердца и попала в неловкую ситуацию

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexandra Gorn / Unsplash

Блогерша под ником Beast Barbie (настоящее имя — Кэти Николсон) рассказала, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного и попала в неловкую ситуацию. На ролик с ее историей, опубликованный в соцсети TikTok, обратил внимание портал Dexerto.

Тиктокерша показала фотографию, на которой возлюбленный стоит на одном колене и делает ей предложение на берегу океана. Как следует из следующих снимков, Николсон ответила ему согласием и надела помолвочное кольцо, после чего мужчина поднял ее и понес к океану. Внезапно невеста уронила украшение в воду.

«Мы начали искать кольцо. Все вокруг начали нам помогать. (...) Казалось, что мы никогда не сможет найти его, ведь это океан», — написала блогерша. Однако в итоге один из тех, кто помогал в поисках, нашел кольцо и передал его паре. «Какие эмоциональные американские горки. Я думаю, что мы с женихом созданы друг для друга», — добавила Николсон.

«Если это не доказательство того, что ваш брак переживет самые трудные времена, то я не знаю, что это такое. Поздравляю!», «Вам нужно пригласить парня, который нашел кольцо, на вашу свадьбу», «Вам очень повезло», — отреагировали на ее историю комментаторы.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как получила странный подарок от матери своего жениха. Девушка призналась, что после случившегося приняла решение расстаться с возлюбленным.

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      Олег Давыдов
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