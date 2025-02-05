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13:21, 5 февраля 2025Культура

Дочь Пригожина заявила о пропаже мужа на СВО

Дочь продюсера Пригожина заявила, что ее муж без вести пропал на СВО год назад
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @danaya_prigozhina

Дочь российского музыкального продюсера и бизнесмена Иосифа Пригожина Даная заявила, что ее муж Евгений Ткаченко пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Ее слова приводит «Газета.ру».

Отмечается, что зять медиаменеджера находится в статусе «без вести пропавший» уже год и два месяца. «Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше», — написала дочь продюсера.

Ранее актриса и режиссер Светлана Дружинина заявила, что переживает из-за отсутствия художественного кино о специальной военной операции.

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