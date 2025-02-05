Дочь Пригожина заявила о пропаже мужа на СВО

Дочь продюсера Пригожина заявила, что ее муж без вести пропал на СВО год назад

Дочь российского музыкального продюсера и бизнесмена Иосифа Пригожина Даная заявила, что ее муж Евгений Ткаченко пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Ее слова приводит «Газета.ру».

Отмечается, что зять медиаменеджера находится в статусе «без вести пропавший» уже год и два месяца. «Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше», — написала дочь продюсера.

Ранее актриса и режиссер Светлана Дружинина заявила, что переживает из-за отсутствия художественного кино о специальной военной операции.