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14:17, 5 февраля 2025Бывший СССР

Экс-главу МИД Таджикистана осудили почти на 30 лет за попытку госпереворота

«Азия-Плюс»: Суд Таджикистана осудил экс-главу МИД Зарифи на 27 лет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Эдуард Песов / РИА Новости

Верховный суд Таджикистана осудил почти на 30 лет бывшего главу МИД республики Хамрохона Зарифи по делу о попытке госпереворота. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает издание «Азия-Плюс».

«[Суд] вынес приговоры фигурантам громкого дела о попытке "государственного переворота". (...) Оглашение приговора состоялось в столичном СИЗО, где за закрытыми дверями и проходил весь процесс», — говорится в публикации.

Детали обвинения засекречены. По информации источников издания, Зарифи был приговорен к 27 годам заключения. Такой же срок получил депутат парламента и экс-председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода.

Уголовное дело против таджикистанских политиков было возбуждено в августе 2024 года. Детали обвинения тогда также не раскрывались.

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