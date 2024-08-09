В Таджикистане возбудили уголовные дела против бывших и.о. президента и главы МИД

Против бывших и.о. президента и главы МИД Таджикистана возбудили уголовные дела

Против 75-летнего экс-главы МИД Таджикистана Хамрохона Зарифи и 73-летнего бывшего главы Верховного Совета страны, в 1991-1992 годах исполнявшего обязанности президента, Акбаршо Искандарова и ряда других политиков республики возбудили уголовные дела. Об этом сообщил Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, пишет ТАСС.

«В отношении Усмонзоды, Хакимова, Комилзоды, Искандарова, Зарифи и нескольких других человек возбуждены уголовные дела, которые находятся на стадии предварительного расследования в Генпрокуратуре. В связи с сохранением тайны следствия никакой информации я предоставить не могу», — сказал он.

Генпрокурор не привел подробности дела. При этом он подчеркнул, что тот, «кто предает нацию, президента страны, ответит перед законом, независимо от того, какую должность занимает или занимал».

Ранее министерство иностранных дел Таджикистана сообщило о планах соглашения о расширенном партнерстве с Европейским союзом. Перед этим в Душанбе прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насредина с заместителем директора департамента Европейской службы внешних связей Люком Девинем, на которых стороны обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.