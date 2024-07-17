В Таджикистане рассказали о планах расширенного партнерства с ЕС

Министерство иностранных дел Таджикистана заявило о планах соглашения о расширенном партнерстве с Европейским союзом (ЕС). Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Как сообщается, 17 июля в Душанбе прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насредина с заместителем директора департамента Европейской службы внешних связей Люком Девинем. Стороны обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.
«В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве», — рассказали в таджикистанском МИД. Посольство ЕС в Таджикистане заявило о намерениях сторон в ближайшем будущем перейти непосредственно к подписанию соглашения.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об «историческом пороге» сотрудничества с Евросоюзом. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в сфере энергетики, разработки редких металлов и сельского хозяйства.