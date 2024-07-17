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17:48, 17 июля 2024Бывший СССР

В Таджикистане рассказали о планах расширенного партнерства с ЕС

МИД Таджикистана заявил о планах соглашения о расширенном партнерстве с ЕС

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел Таджикистана заявило о планах соглашения о расширенном партнерстве с Европейским союзом (ЕС). Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, 17 июля в Душанбе прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насредина с заместителем директора департамента Европейской службы внешних связей Люком Девинем. Стороны обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве», — рассказали в таджикистанском МИД. Посольство ЕС в Таджикистане заявило о намерениях сторон в ближайшем будущем перейти непосредственно к подписанию соглашения.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об «историческом пороге» сотрудничества с Евросоюзом. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в сфере энергетики, разработки редких металлов и сельского хозяйства.

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      Юрий Леонов
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