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20:22, 5 февраля 2025Силовые структуры

Экс-следователя отправили в колонию за взятку в российском регионе

В Екатеринбурге суд отправил в колонию экс-следователя за взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего следователя полиции к семи годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщину признали виновной в преступлении по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, в крупном размере») УК РФ. Она должна будет выплатить штраф в четырехкратном размере взятки — более 897 тысяч рублей. Вместе с этим ее лишили звания капитана юстиции и права на пять лет занимать должности на госслужбе.

Установлено, что она незаконно передала потерпевшему по уголовному делу данные предварительного расследования, за что попросила отремонтировать ее машину, пострадавшую в аварии. Ремонт в сервисе обошелся в 224 тысячи рублей. Экс-следователь вину не признала.

Ранее сообщалось, что владелец торговой сети Владислав Левчугов и экс-следователь Сергей Арефьев получили по десять лет колонии за взятки.

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