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13:46, 5 февраля 2025Силовые структуры

Российский суд дал по 10 лет владельцу торговых сетей и бывшему следователю за взятки

Владелец торговой сети Левчугов и экс-следователь Арефьев получили по 10 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Юргинский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы владельца торговой сети «Лама» Владислава Левчугова и бывшего руководителя отдела по расследованию особо важных дел томского управления Следственного комитета России Сергея Арефьева за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС.

Левчугов признан виновным в посредничестве во взяточничестве и незаконном обороте огнестрельного оружия. Ему также назначен штраф в десятикратном размере от суммы взятки в 420 миллионов рублей. Экс-следователь был признан виновным в получении незаконного вознаграждения. Ему также присудили штраф на эту же сумму с лишением звания полковника юстиции.

Прокурор запрашивал для них наказание сроком от 14,5 до 15 лет заключения.

Бизнесмена и силовика задержали в декабре 2021 года и отправили под стражу. По версии следствия, Арефьев расследовал уголовное дело об уклонении от уплаты налогов одной из томских фирм. Он потребовал представителей компании взятку за прекращение дела. Левчугов выступил посредником при передаче денег.

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