Владельцу торговых сетей в Новосибирске запросили 15 лет за посредничество во взятке

Прокурор запросил 15 лет для владельца торговых сетей Левчугова по делу о взятке

Гособвинение запросило 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 490 миллионов рублей для Владислава Левчугова, основателя и владельца группы компаний «Лама», в которую входят магазины трех торговых сетей в Новосибирске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Юргинский суд Кемеровской области, который рассматривает его дело.

По данным издания, мужчине вменяют статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Следующее судебное заседание состоится 15 января 2025 года.

Другому фигуранту дела — Сергею Арефьеву — прокурор запросил 14,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 462 миллионов рублей за получение взятки. На момент задержания он занимал пост руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Томской области.

Левчугов и Арефьев были задержаны в декабре 2021 года и заключены под стражу. По версии следствия, бывший силовик расследовал уголовное дело об уклонении от уплаты налогов одной из томских фирм — предлагая прекратить дело, он потребовал от представителей компании взятку.

