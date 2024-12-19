Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:14, 19 декабря 2024Силовые структуры

Владельцу торговых сетей в Новосибирске запросили 15 лет за посредничество во взятке

Прокурор запросил 15 лет для владельца торговых сетей Левчугова по делу о взятке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владислав Левчугов

Владислав Левчугов. Фото: пресс-служба Басманного районного суда / ТАСС

Гособвинение запросило 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 490 миллионов рублей для Владислава Левчугова, основателя и владельца группы компаний «Лама», в которую входят магазины трех торговых сетей в Новосибирске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Юргинский суд Кемеровской области, который рассматривает его дело.

По данным издания, мужчине вменяют статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Следующее судебное заседание состоится 15 января 2025 года.

Другому фигуранту дела — Сергею Арефьеву — прокурор запросил 14,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 462 миллионов рублей за получение взятки. На момент задержания он занимал пост руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Томской области.

Левчугов и Арефьев были задержаны в декабре 2021 года и заключены под стражу. По версии следствия, бывший силовик расследовал уголовное дело об уклонении от уплаты налогов одной из томских фирм — предлагая прекратить дело, он потребовал от представителей компании взятку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о больших нарушениях при организации учебного процесса в Минпросвещения

      В Крыму отреагировали на слова Зеленского о невозможности вернуть контроль над регионом

      Экс-глава инспекции УФСИН требовал от работников отдавать ему премии и был осужден

      В ЕС признали неготовность к приходу Трампа в Белый дом

      Российский бизнес приготовился к повышению цен

      Стало известно о связанном с Трампом приказе группировке ВСУ в Курахово

      У выброшенной с балкона возлюбленным 14-летней россиянки не пострадал ни один орган

      Микропластик связали с раком и воспалением легких

      Раскрыт заработок российских звезд на рекламе

      Россиянка случайно оказалась в «списках террористов» и была депортирована из Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше