Фаворит на пост президента Польши предложил выставить счет ЕС

Кандидат в президенты Польши Тшасковский призвал выставить ЕС счет за беженцев

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский призвал выставить Европейскому союзу (ЕС) счет за расходы на принятие украинских беженцев. Его слова приводит Polsat.

«Если бы мы выставили Европейскому союзу счет за принятых украинцев, нам должны были бы прислать миллиарды», — сообщил Тшасковский.

По словам фаворита на пост главы государства, выдвинувшая его партия «Гражданская коалиция» никогда не согласится на воплощение в жизнь миграционного пакта ЕС, согласно которому Польша вынуждена принимать беженцев. Тшасковский отметил, что Варшава уже «сделала свое, если говорить о европейской миграционной политике» и помогла миллионам украинцев.

Ранее Тшасковский заявил, что хочет лишить неработающих граждан Украины детских пособий. По его словам, они смогут претендовать на выплаты, если будут работать и платить налоги.