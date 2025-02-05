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07:55, 5 февраля 2025Бывший СССР

Ганчев сообщил о зачистке Двуречной в Харьковской области от ВСУ

Ганчев: ВС РФ зачищают населенный пункт Двуречная от ВСУ в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press

На купянском направлении российские военные ведут очистку населенного пункта Двуречная от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, Двуречная является самым крупным населенным пунктом, который за последнее время был освобожден ВС России в регионе. В настоящее время ведутся мероприятия по зачистке территории от украинских военных. Ганчев также добавил, что ВС России укрепляются за пределами Волчанска, чтобы дальше уже расширить плацдарм для дальнейшего развития наступления.

Ранее Виталий Ганчев предсказал судьбу Харьковской области. Он отметил, что регион имеет стратегическое и политическое значение для России и будет освобождена.

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