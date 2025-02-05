Глава МИД Чехии Липавский: Перемирие на Украине лишит Киев места в ЕС и НАТО

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что перемирие на Украине лишит Киев места в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Такое мнение он выразил в своей статье для «Европейской правды».

«Прекращение огня, которое заморозит территориальные достижения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, станет для Кремля вознаграждением», — написал министр.

Кроме того, дипломат призвал Киев отвергать любые переговоры, которые будут игнорировать принципы «суверенитета, справедливости и подотчетности», которые, по его словам, являются фундаментальными для общего будущего Украины и ЕС. Липавский также подчеркнул, что противостояние Запада с Россией является «игрой с нулевой суммой», где стороны не могут выиграть одновременно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, «если это будет единственной конфигурацией для достижения мира на Украине».