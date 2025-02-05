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20:02, 5 февраля 2025Экономика

Хинштейн заявил о недостатке жилья в Курской области

Хинштейн заявил о недостаточном объеме строительства жилья в Курской области
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Курской области фиксируется недостаток строящегося жилья. Об этом заявил врио региона Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам главы области, сейчас объем строительства жилой недвижимости не отвечает потребностям жителей. Хинштейн считает необходимым ввести новую программу поддержки строительства малоэтажного и коттеджного жилья, а также создать в Курской области льготную ипотеку по аналогии с дальневосточной.

Встреча Хинштейна и Путина состоялась в среду, 5 февраля. Во время разговора врио Курской области обсудил с президентом в том числе выделение жителям региона земельных участков, которые были изъяты вместе с разрушенными строениями.

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