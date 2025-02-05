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19:04, 5 февраля 2025Россия

Путин принял Хинштейна в Кремле

Президент РФ Путин встретился с врио главы Курской области Хинштейном
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Архивное фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

Встреча была анонсирована Кремлем ранее 5 февраля.

Путин и Хинштейн обсудили выделение жителям региона земельных участков, которые были изъяты вместе с разрушенными строениями. Депутаты и население одобрили такой механизм, указал Хинштейн.

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Глава государства отметил необычность складывающейся в регионе ситуации. Он пообещал поддержать население Курской области в том случае, если для реализации намеченных мер потребуется поддержка федерального центра.

Также Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничных районов. Кроме того, президент сказал, что поручит кабмину выделить дополнительные средства жителям региона, утратившим свое имущество. Речь, по его словам, идет о 112 тысячах человек. Они уже получили по 150 тысяч рублей. «Конечно, этих денег недостаточно», — подчеркнул Путин.

В конце января Хинштейн объявил о перестановке в правительстве Курской области. Он назначил экс-главу правительства Карелии руководителем курского кабмина.

ЖЗЛ
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