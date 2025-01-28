Хинштейн объявил о перестановке в правительстве Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн: Чепик возглавил правительство региона

Александр Чепик, бывший глава правительства республики Карелия, стал возглавил кабмин Курской области. О перестановке в команде объявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Чинокник сообщил, что уже представил врио председателя членам правительства. А днем ранее, 27 января, врио курского главы сообщил, что занимавший пост главы правительства Алексей Дедов, подал заявление об отставке в связи с переходом на новое место работы.

Александр Чепик возглавлял правительство Карелии с 2017 года. Хинштейн рассказал, что также чиновник занимал должность зампреда правительства Бурятии.

Ранее Хинштейн уволил своего заместителя Сергея Стародубцева. Чиновник покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием его здоровья.