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10:58, 28 января 2025Россия

Хинштейн объявил о перестановке в правительстве Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн: Чепик возглавил правительство региона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Александр Чепик, бывший глава правительства республики Карелия, стал возглавил кабмин Курской области. О перестановке в команде объявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Чинокник сообщил, что уже представил врио председателя членам правительства. А днем ранее, 27 января, врио курского главы сообщил, что занимавший пост главы правительства Алексей Дедов, подал заявление об отставке в связи с переходом на новое место работы.

Александр Чепик возглавлял правительство Карелии с 2017 года. Хинштейн рассказал, что также чиновник занимал должность зампреда правительства Бурятии.

Ранее Хинштейн уволил своего заместителя Сергея Стародубцева. Чиновник покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием его здоровья.

ЖЗЛ
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