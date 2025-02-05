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11:39, 5 февраля 2025Силовые структуры

Иностранец изнасиловал россиянку на улице и был задержан

В Петербурге правоохранители задержали иностранца за изнасилование россиянки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Петербурге правоохранители задержали гражданина Средней Азии, который изнасиловал местную жительницу на одной из улиц города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера»). Его намерены арестовать.

Вечером 3 февраля иностранец напал на женщину на улице Архивной и изнасиловал ее.

Ранее в Московской области суд арестовал 35-летнего иностранца за развращение 11-летней местной жительницы.

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