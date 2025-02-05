Инспектор Россельхознадзора за взятку ускорил ввоз овощей в Россию и оказался под арестом

Инспектора Россельхознадзора задержали по делу о взятке за ввоз овощей в Россию

Инспектор Россельхознадзора и российский коммерсант стали фигурантами уголовного дела о взятке. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2023-2024 годах обвиняемый получил от двух представителей бизнеса значительные средства в качестве взятки за ускоренное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов. Документы удостоверяли ввозимых на территории России овощей фитосанитарным нормам.

По решению суда на время расследования уголовного дела инспектора отправили в СИЗО, передававшему ему взятку бизнесмену избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

4 февраля Псковский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего заместителя главы администрации Пскова, по совместительству начальника управления городского хозяйства, признанного виновным в коррупции.