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07:39, 5 февраля 2025Силовые структуры

Инспектор Россельхознадзора за взятку ускорил ввоз овощей в Россию и оказался под арестом

Инспектора Россельхознадзора задержали по делу о взятке за ввоз овощей в Россию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: dpa / Global Look Press

Инспектор Россельхознадзора и российский коммерсант стали фигурантами уголовного дела о взятке. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2023-2024 годах обвиняемый получил от двух представителей бизнеса значительные средства в качестве взятки за ускоренное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов. Документы удостоверяли ввозимых на территории России овощей фитосанитарным нормам.

По решению суда на время расследования уголовного дела инспектора отправили в СИЗО, передававшему ему взятку бизнесмену избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

4 февраля Псковский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего заместителя главы администрации Пскова, по совместительству начальника управления городского хозяйства, признанного виновным в коррупции.

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