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17:42, 5 февраля 2025Россия

Кадыров показал пленных и обратился к украинцам

Глава Чечни Кадыров показал двух пленных бойцов и обратился к украинцам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал двух пленных бойцов и обратился к украинцам. Кадры с комментариями экс-военнослужащих он опубликовал в Telegram-канале.

На представленном ролике командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов побеседовал с военнопленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петро и Денисом. Оба отметили гуманное к ним отношение с российской стороны.

Кадыров подчеркнул, что никто не собирается воевать с безоружными. «Наш враг только тот, кто с оружием в руках выступает против интересов России и наших военнослужащих. Таким пощады не будет», — написал чеченский глава.

Он посоветовал другим бойцам ВСУ задуматься о жизнях близких и сдать оружие.

Ранее сообщалось, что Кадыров обнародовал кадры уничтожения ВСУ в Курской области. На записи был показан FPV-дрон, который нанес прицельный удар по солдатам и технике.

ЖЗЛ
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