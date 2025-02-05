Кадыров показал пленных и обратился к украинцам

Глава Чечни Кадыров показал двух пленных бойцов и обратился к украинцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал двух пленных бойцов и обратился к украинцам. Кадры с комментариями экс-военнослужащих он опубликовал в Telegram-канале.

На представленном ролике командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов побеседовал с военнопленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петро и Денисом. Оба отметили гуманное к ним отношение с российской стороны.

Кадыров подчеркнул, что никто не собирается воевать с безоружными. «Наш враг только тот, кто с оружием в руках выступает против интересов России и наших военнослужащих. Таким пощады не будет», — написал чеченский глава.

Он посоветовал другим бойцам ВСУ задуматься о жизнях близких и сдать оружие.

Ранее сообщалось, что Кадыров обнародовал кадры уничтожения ВСУ в Курской области. На записи был показан FPV-дрон, который нанес прицельный удар по солдатам и технике.