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09:40, 5 февраля 2025Экономика

Коммунальщики перестарались с уборкой снега и повредили столб в российском городе

На Урале коммунальщики повредили столб и испортили газон при уборке снега
Мария Черкасова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Коммунальные службы в Березовском Свердловской области испортили газон и повредили столб во время уборки снега. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На опубликованном видео грузовая машина протаранила столб во время того, как трактор грузил на нее снег. На следующих кадрах видно, что трактор пытается «починить» столб, давя на него ковшом. По словам мэра города Евгения Писцова, кроме фонаря повреждены еще и кабельные сети. Подрядчику выставили досудебную претензию.

Ранее коммунальные службы засыпали снегом детские площадки в Южно-Сахалинске. По словам жителей нескольких разных районов города, тракторы от управляющих компаний (УК) и закидывают сугробами карусели и домики на площадках, из-за чего ими невозможно пользоваться.

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