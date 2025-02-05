Легализовавшая более 150 мигрантов ОПГ пойдет под суд

В Хабаровске перед судом предстанут 3 человека за легализацию 161 мигранта

В Хабаровске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины и двух женщин, которые незаконно легализовали 161 мигранта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Они проходят обвиняемыми по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Их дело направлено в суд.

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год обвиняемые подали в правоохранительные органы заявления об оформлении разрешений на работу 161 иностранца. В документах были недостоверные сведения о целях въезда мигрантов. В результате иностранцы незаконно приехали в Россию, а фигуранты получили с каждого из них вознаграждение в размере до 135 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция накрыла банду, которая незаконно легализовала около 900 мигрантов.