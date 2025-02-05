Медведчук заявил, что Запад видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо

Запад отводит гражданам Украины роль чернорабочих и пушечного мяса. Об этом в статье для «Комсомольской правды» написал

глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

При этом, отметил политик, в России украинский народ «традиционно обретает свою Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой». Также он указал, что мир на Украину может принести только Российская армия, а искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию без взятия под контроль исторических русских земель невозможно.

Ранее Медведчук заявил, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, а Зеленского не интересуют проблемы сограждан. По его словам, в положении украинского народа президента Украины интересуют только деньги, так как чем больше страдания украинцев, тем больше Зеленский может получить средств со стран Запада.