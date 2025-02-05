Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:32, 5 февраля 2025Бывший СССР

Медведчук раскрыл реальное отношение Запада к украинцам

Медведчук заявил, что Запад видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Запад отводит гражданам Украины роль чернорабочих и пушечного мяса. Об этом в статье для «Комсомольской правды» написал
глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

При этом, отметил политик, в России украинский народ «традиционно обретает свою Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой». Также он указал, что мир на Украину может принести только Российская армия, а искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию без взятия под контроль исторических русских земель невозможно.

Ранее Медведчук заявил, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, а Зеленского не интересуют проблемы сограждан. По его словам, в положении украинского народа президента Украины интересуют только деньги, так как чем больше страдания украинцев, тем больше Зеленский может получить средств со стран Запада.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал число погибших солдат ВСУ

      В Киеве раздались взрывы

      Зеленский призвал Карлсона перестать «лизать» Путину

      Десятки деревень остались без света в Ленобласти

      Спасатели обнаружили всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

      Раскрыты новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

      Бывшая жена Венсана Касселя раздвинула ноги в рекламе купальников

      В России появится реестр мигрантов-нарушителей

      Трамп заявил об «ужасной» коррупции в USAID

      Режим высылки нелегалов вступил в силу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше