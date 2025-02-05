Медведчук: Собирание исторических земель Россией спасает украинский народ

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия спасает украинский народ. Об этом он написал в статье для «Комсомольской правды».

По его мнению, это происходит путем собирания исторических земель Россией. Медведчук отметил, что украинцы всегда исторически был частью русского народа. « Если сегодня из украинца вылить русскую кровь, то он не станет европейцем, а просто умрет от потери крови», — заявил он. Медведчук также напомнил, что неоднократно называл территории, на которых находится современная Украина, исторически русскими, и подчеркнул, что «никакого украинского государства там не было».

Виктор Медведчук также раскрыл реальное отношение Запада к украинцам.