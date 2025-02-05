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16:40, 5 февраля 2025Россия

Министр здравоохранения российского региона ушел медиком на СВО

Министр здравоохранения Белгородской области Иконников отправился на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Иконников

Андрей Иконников. Кадр: Мир Белогорья / YouTube

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отправился на специальную военную операцию (СВО) на Украине, где будет служить медиком. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram.

Как уточнил министр, он вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород». «Бойцы должны получать доступную плановую помощь, увидеть, как устроен процесс, и улучшить его можно, только находясь внутри», — объяснил свое решение Иконников.

В качестве временно исполняющего его обязанности на посту министра здравоохранения российского региона он оставил своего заместителя Людмилу Крылову.

Ранее вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов получил несовместимые с жизнью ранения в Курской области, когда его автомобиль наехал на мину. Чиновник стоял у истоков «Тигра» — он приступил к формированию второй очереди отряда, когда украинские подразделения вторглись в приграничный регион, и лично возглавил его.

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