Министр здравоохранения российского региона ушел медиком на СВО

Министр здравоохранения Белгородской области Иконников отправился на СВО

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отправился на специальную военную операцию (СВО) на Украине, где будет служить медиком. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram.

Как уточнил министр, он вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород». «Бойцы должны получать доступную плановую помощь, увидеть, как устроен процесс, и улучшить его можно, только находясь внутри», — объяснил свое решение Иконников.

В качестве временно исполняющего его обязанности на посту министра здравоохранения российского региона он оставил своего заместителя Людмилу Крылову.

Ранее вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов получил несовместимые с жизнью ранения в Курской области, когда его автомобиль наехал на мину. Чиновник стоял у истоков «Тигра» — он приступил к формированию второй очереди отряда, когда украинские подразделения вторглись в приграничный регион, и лично возглавил его.