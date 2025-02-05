Минобороны показало уничтожение «Искандером» склада ВСУ в Сумской области

МО: ВС России уничтожили «Искандером» склад техники ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили в Сумской области склад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры атаки показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны (МО) России.

«Расчет ОТРК "Искандер-М" ударил по месту скопления живой силы и ВВСТ бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка Сумской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

В результате российские военные поразили склад, на котором хранились боеприпасы ВСУ. Вместе с тем были уничтожены более 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости.