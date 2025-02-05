ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на покровском направлении

Минобороны показало кадры уничтожения ПВД ВСУ на покровском направлении

Расчет беспилотников российских войск уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Кадры атаки показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Расчет FPV-дрона центра "Рубикон" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ», — говорится в публикации Минобороны.

Отмечается, что в результате атаки был также уничтожен личный состав ВСУ, расположенный в ПВД.

Ранее Минобороны показало видео удара тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по ВСУ в Курской области. В результате атаки был уничтожен личный состав соединения украинской армии.