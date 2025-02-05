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07:25, 5 февраля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ

Минобороны: Силы ПВО сбили по два БПЛА над Белгородской и Курской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на среду, 5 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России с помощью четырех беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники уничтожили или перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Два летательных аппарата сбили над Курской областью, еще два — над Белгородской областью.

Помимо Курской и Белгородской областей, ночью под удар попал и Краснодарский край. Там, как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, после атаки загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов, на который упали обломки дрона ВСУ.

В ночь на 4 февраля силы ПВО перехватили управляемую ракету большой дальности «Нептун» над Азовским морем. Об атаках беспилотников не сообщалось.

ЖЗЛ
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