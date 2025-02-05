Резервуар с нефтепродуктами загорелся в российском регионе после атаки ВСУ

Губернатор Кондратьев: Резервуар с нефтепродуктами загорелся после атаки ВСУ

Резервуар с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Краснодарского края загорелся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegam.

По его словам, обломки дрона ВСУ упали на резервуар, в результате произошло возгорание. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Кондратьев добавил, что ситуация в районе находится под контролем главы Каневского района.

В январе украинский беспилотник атаковал нефтяной терминал в поселке Жеча Брянской области. Тогда дрон ВСУ врезался в один из резервуаров, оставив в нем вмятину, однако возгорания не последовало. Пострадавших нет.