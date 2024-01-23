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14:41, 23 января 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал нефтяной терминал в российском регионе

Беспилотник ВСУ атаковал нефтяной терминал в поселке Жеча Брянской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтяной терминал в поселке Жеча Брянской области. Об этом сообщила Baza в Telegram.

По информации издания, обломки дрона нашли утром 22 января. Беспилотник врезался в один из резервуаров, оставив в нем вмятину, однако возгорания не последовало. Пострадавших нет.

Как пишет канал, атакованный нефтяной терминал законсервирован уже больше полугода. В его состав входит разливная эстакада, а также четыре резервуара для хранения нефти.

Ранее, 19 января, произошел пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Возгорание возникло после того, как система радиоэлектронной борьбы подавила украинский дрон, который при посадке сбросил боеприпас. видео места происшествия. Горящие резервуары с топливом попали на видео, которое опубликовал губернатор региона Александр Богомаз.

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      Константин Лысяков
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